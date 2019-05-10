إعلان مهم من نجم توتنهام عن لحاقه بنهائي دوري الأبطال أمام ليفربول

أطلق مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، البريطاني هاري كين، إعلانا مهما، اليوم الخميس، بشأن موقفه من اللحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ليفربول.

وأكد "كين" أنه سيقاتل من أجل اللحاق بمباراة ليفربول في نهائي دوري الأبطال، والتي ستقام في الأول من شهر يونيو/حزيران المقبل، بحسب تصريحاته لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

© REUTERS / DYLAN MARTINEZ توتنهام يضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري الأبطال

وقال كين: "أتمنى أن أكون جاهزا لمواجهة ليفربول، سوف أبدأ في الركض من الأسبوع المقبل".

وتابع موضحا: "سأضطر إلى التدرب بشكل يومي وبشكل أكبر وبقوة لإثبات نفسي ومحاولة الدخول للفريق، لقد ذهبت إلى اللاعبين بين الشوطين، مستوى الفريق لم يكن جيدا في الشوط الأول، وتحول الأداء في الشوط الثاني، وأصبحنا نملك 11 مقاتل في الملعب".

وغاب هاري كين عن توتنهام أمس الأربعاء، بسبب الإصابة التي لحقت به في كاحل القدم في مواجهة فريق مانشستر سيتي بذهاب دور الثمانية، ولكنه ظهر بشكل طبيعي وهو يحتفل مع زملائه بالفريق.

وحقق توتنهام هوتسبير انتفاضة ملحمية بالفوز على مضيفه أياكس 3-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفي ماتياس دي ليخت وحكيم زياش في الدقيقتين الخامسة و35.

وفي الشوط الثاني انتفض توتنهام بثلاثية لوكاس مورا في الدقائق 55 و59 و95.

وبهذه النتيجة، تأهل توتنهام لنهائي دوري الأبطال، لمقابلة ليفربول في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأول من يونيو/حزيران المقبل.