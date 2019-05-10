الاتحاد الفرنسي يتخذ قرارا مفاجئا ضد نيمار (فيديو)

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، بسبب سلوكه المشين، في نهائي كأس فرنسا، الذي خسره سان جيرمان أمام فريق رين، نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

ووفقا لشبكة "skysports"، فإن الاتحاد الفرنسي وقع على نيمار عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات، عقب اعتدائه على أحد مشجعي رين.

وكان نيمار، قد وجه لكمة إلى وجه أحد مشجعي رين خلال صعوده لمنصة الاستاد من أجل تسلم ميداليات المركز الثاني لبطولة كأس فرنسا، بعد أن أطلق المشجع عبارات استفزازية تجاه النجم البرازيلي، ولاعبي سان جيرمان.

BREAKING: Neymar has been banned for three games after he hit a fan following PSG's cup final defeat to Rennes — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 10, 2019

وفوجئ نيمار بالمشجع يصور بهاتفه المحمول لحظة صعود لاعبي سان جيرمان، وهم في غاية الحزن لاستلام الميداليات، فضلًا عن توجيهه بعض الكلمات له، ففقد اللاعب تماسكه، ووجه لكمة للمشجع لمنعه من التصوير، وإيقافه عن إطلاق العبارات الاستفزازية.

وكان الوقت الأصلي لمباراة نهائي كأس فرنسا بين الفريقين قد انتهى بالتعادل 2ـ2، ثم فاز رين 6ـ5 بركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان.