بالفيديو... أستون فيلا ينتفض أمام وست بروميتش ويفوز (2 - 1)

فاز فريق أستون فيلا (2 - 1) على ضيفه وست بروميتش ألبيون، في ذهاب قبل نهائي ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت 11 مايو / آيار.

وتقدم دوايت جايل بهدف لوست بروميتش في الدقيقة 16، ليرفع رصيده إلى 24 هدفا في دوري الدرجة الثانية، بعد خطأ من جلين ويلان، بينما أدرك البديل كونور هوريهان التعادل لأستون فيلا بتسديدة هائلة من حافة المنطقة بعد تمريرة من النشيط جاك جريليش في الدقيقة 75.

وبعد دقائق حصل جريليش على ركلة جزاء نفذها زميله تامي أبراهام، المعار من تشيلسي، بنجاح ليسجل هدف الفوز، بينما تعرض جايل، هداف وست بروميتش، للطرد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وبذلك يغيب جايل عن لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

وفي المباراة الأخرى بقبل نهائي الملحق سيلعب ليدز يونايتد مع ديربي كاونتي، اليوم السبت، بينما تقام مباراة الإياب، يوم الأربعاء، ويتأهل الفائزان لخوض مواجهة فاصلة على الصعود في استاد ويمبلي يوم 27 مايو / أيار لتحديد ثالث المتأهلين للدوري الممتاز بعد نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد.