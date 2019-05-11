إصابة مرعبة لمراسلة تلفزيونية على الهواء (فيديو)

تعرضت مراسلة إحدى القنوات التلفزيونية لموقف طريف، وذلك أثناء تغطيتها لمواجهة فريق أرسنال ومضيفه فالنسيا، مساء الخميس الماضي، في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقبيل انطلاق مواجهة أرسنال وفالنسيا على استاد "الميستايا" في إسبانيا، أجرت مراسلة قناة "جول" الأمريكية، مداخلة مباشرة عبر الهواء، وأثناء حديثها، تعرضت لضربة بكرة طائشة أصابتها بشكل مباشر خلال عمليات إحماء لاعبي أرسنال.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك اللقطة، التي شهدت رواجا كبيرا، وخصوصا أن الحادثة وقعت على الهواء مباشرة، وأثناء مداخلة المراسلة، قبل لقاء الحسم في البطولة الأوروبية.

وكان نادي أرسنال الإنجليزي صعد إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد الفوز على نادي فالنسيا الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في إياب نصف نهائي البطولة.