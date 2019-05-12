بوغبا يعزي تذبذب مستواه إلى رونالدو وميسي

كشف الفرنسي الفائز بكأس العالم بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن أسباب الانتقادات التي توجه إليه في الفترة الأخيرة.

وفي حوار مع مجلة "أيكون"، نقله موقع "جول" العالمي"، أكد بوغبا أن الانتقادات التي توجه إليه غير منطقية، ولا يجب مقارنته بميسي ورونالدو لأنهما استثناء وليس القاعدة.

وقال بوغبا، "كرة القدم تغيرت كثيرا، ترعرعت وأنا أشاهد أبطالا عظماء مثل ديل بييرو وفيجو وفرانشيسكو توتي وآخرين، كلهم أبطال، من الأفضل في العالم، لكن العديد منهم ربما لم يجتاز حاجز الـ20 هدفا في موسم واحد".

وأضاف لاعب مان يونايتد: "الإحصائيات والأرقام تبدو المقياس الوحيد للحكم، هذا من ناحية أمر جيد، وهو جزء من تطور كرة القدم الحديثة والرغبة في لعب الكرة أكثر".

Pogba passes blame for his critics onto Messi & Ronaldo amid 16-goal season at Man Utd https://t.co/pOIoKOiJh6 pic.twitter.com/5WlW1BZhLy — Goal Tanzania (@GoalTanzania) ١٠ مايو ٢٠١٩

وتابع نجم الديوك الفرنسية: "لكننا نميل إلى نسيان كم هو صعب أن تسجل دائما أكثر من 20 هدفا، حتى بالنسبة للاعبين الكبار، ويصبح الأمر أكثر صعوبة هذه الأيام مع تقلص الفجوة بين الفرق، خصوصا في المسابقات الكبرى".

وأردف اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب الديوك: "ميسي ورونالدو أظهرا أنهما قادران على فعل ذلك في السنوات الأخيرة، ويحافظان على هذه الإحصائيات، هذا استثناء وليس أمرا طبيعيا".

ورفض بوجبا تقبل اللوم على أدائه الحالي، قائلا: "إذا سجل مهاجم ما 10 أو 15 هدفا، فسيقال له أن ذلك ليس جيدًا، لكن عمل اللاعبين يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار".

وختم: "يجب أن تتذكر أن شخصا مثل بافل نيدفيد فاز بالكرة الذهبية دون أن يحصل فريقه على لقب دوري أبطال أوروبا، ودون أن يسجل هو الكثير من الأهداف. لكنه كان ببساطة الأفضل في دوره، وتمت مكافأته".

وعانى بول بوغبا من انتقادات في الآونة الأخيرة، بعدما فشل في قيادة فريقه للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوربا خلال الموسم المقبل.

واستطاع بوغبا أن يحرز 16 هدفا مع فريقه إلى جانب مشاركته في 11 تمريرة حاسمة.