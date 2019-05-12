غوارديولا يمنع وكلوب لايكترث... كيف حضر ليفربول ومانشستر سيتي لجولة بطل الدوري الممتاز

يشهد اليوم الأحد 12 مايو/حزيران تتويج بطل الدوري الإنجليزي الممتاز والذي سيتحدد بعد انتهاء الجولة الأخيرة، والذي يتنافس فيه كل من مانشستر سيتي وليفربول على رفع كأس الدوري الممتاز.

يعتبر موسم 2018-2019 أحد أكثر مواسم الدوري الإنجليزي بكرة القدم إثارة لتأرجح اللقب بين فريقين يحاربان حتى الأمتار الأخيرة من آخر جولات البطولة وبعد حصدهما لعدد نقاط تاريخي.

هذا وستخوض أندية "البريميرليغ" مباراياته جمعيها اليوم في وقت واحد، ويكفي مانشستر سيتي الفوز بلقائه أمام مستضيفه برايتون ألبيون للمحافظة على لقبه بغض النظر عن مباراة ليفربول، بينما هزيمته وتعادل ليفربول سيمنحه اللقب أيضا بفارق المواجهات المباشرة مع

الريدز، فيما تنحصر آمال الليفر في فوزه على ولفرهامبتون، وتعادل أو هزيمة السيتيزنز.

وبحسب صحيفة "The Sun" البريطانية فإن الإسباني بيب غوارديولا مدرب الستيزن، قرر منع كل أعضاء الجهاز الفني المعاون له من متابعة نتيجة مباراة ليفربول مع ولفرهامبتون، حتى لا يتسببوا في تشتيت اللاعبين.

وأضافت الصحيفة أنه لن يكون مسموحا لأعضاء الجهاز الفني المعاون لغوارديولا حمل هواتفهم النقالة خلال المباراة، حتى لا يستطيعوا متابعة نتيجة لقاء ليفربول.

من جهته أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول رضاه على أداء لاعبيه وفريقه، وقال بأنه سعيد حتى لو لم يفز بالدوري مشيرا إلى أن كثيرا من زملائه عاشوا حياتهم التدريبية دون أن يبلغوا نهائي دوري الأبطال ولو مرة واحدة، لكنه كان محظوظا بأنه سيخوض

النهائي للمرة الثانية على التوالي، بحسب مانشرت صحيفة "Mirror" البريطانية.