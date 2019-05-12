3 صراعات مرتقبة في يوم الحسم بـ"البريميرليج"(فيديو)

حمى السباق بين ليفربول ومانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري لم تمنع من من وجود منافسة فردية من نوع آخر.

منافسة بنكهة عربية خالصة بين محمد صلاح ورياض محرز

النجم المصري الدولي محمد صلاح يدخل اليوم اللقاء في صراع خاص مع الجزائري رياض محرز، وكل منهما يمني النفس في التفوق على نظيره في عدد الألقاب المتوج بها في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح عدد الألقاب المتوجين بها 2.

كما ويبحث كلا اللاعبين عن إنجاز خاص بأن يصبح كل منهما أول لاعب عربي يتوج بلقب البريميرليج رفقة فريقين مختلفين.

صراع هداف الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يتنافس مع سيرجيو أجويرو طرف الصراع الآخر ولاعب مانشستر سيتي الباحث عن التتويج باللقب أيضا هذا الموسم والمطارد الأول للريدز.

النجم المصري نجح في أن يحتل صدارة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا، في حين يطارده أجويرو الفتى الأرجنتيني بمجموع أهداف سجلها هذا الموسم وصلت إلى 20 هدفا.

صراع برازيلي على الـ "كلين شيت" في يوم الحسم

ثنائي منتخب البرازيل في مركز حراسة المرمى، أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، وإيدرسون مورايس حارس مانشستر سيتي.

أليسكون بيكر وإيدرسون تساوى كل منهما في الأهداف التي استقبلاها هذا الموسم في مرماهم بواقع 22 هدفا.

ستكون عند انفراد أحدهما بسجل الشباك النظيفة، واللذان تساويا به أيضا ولكل منهما 20 مرة، وإذا استقبل أحدهما أهدافا أخرى اليوم سيتفوق على الآخر بالتبعية وقد ينال جائزة القفاز الذهبي من البريميرليج هذا الموسم.