سبب غريب منع دي ليخت من الانتقال لمانشستر يونايتد

فجرت صحيفة إنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل ربما تدفع إدارة مانشستر يونايتد الحالية الى الحسرة والندم على خسارة صفقة كبيرة كانت قد رفضت في وقت سابق.

فبحسب صحيفة "Mirror" البريطانية فإن إدارة "الشياطين الحمر"، كانت لديها فرصة لضم دي ليخت قائد أياكس أمستردام قبل بداية الموسم الماضي، بعدما لفت انتباه البرتغالي جوزيه مورينيو، بمهاراته وشخصيته القيادية داخل الملعب.

© REUTERS / John Sibley فرحة جنونية للاعب مانشستر يونايتد السابق بتسجيل ميسي للهدف الثالث في مرمى ليفربول (فيديو)

لكن المفاوضات ماتت قبل أن تبدأ، بسبب رأي مارسيل بوت، كشاف اللاعبين الهولندي في نادي مانشستر يونايتد، الذي تعاقد مع النادي وقت أن كان يدربه الهولندي لويس فان غال في الفترة ما بين 2014 و2016، واستمر في منصبه برغم إقالة فان غال نفسه والتعاقد

مع مورينيو.

وكان رأي بوت بعدما سافر إلى أمستردام لمقابلة اللاعب وإدارة أياكس لتقييم الصفقة، أن اللاعب لن يكون مفيدا للنادي الإنجليزي، لأن والده فرانك دي ليخت يعاني سمنة مفرطة؛ ومن ثم فإن اللاعب مرشح لأن يعاني المشكلة نفسها، مؤكدا أن طبيعة جسم ماتياس قابلة

للسمنة، وهو ما يجعله غير مفيد لمانشستر يونايتد.

والسبب الآخر الذي يندم بسببه النادي الإنجليزي هو إمكانية الحصول على الهولندي بسعر أقل بكثير من الذي يجري تداوله حاليا والذي يقارب الـ80 مليون يورو.