عقب تساوي صلاح وماني وأوباميانغ... تعرف على مصير جائزة هداف الدوري الإنجليزي

وبهذا احتل الثلاثي صدارة جدول ترتيب هدافي الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي.
22 goals— Premier League (@premierleague) May 12, 2019
Pierre-Emerick Aubameyang
Sadio Mane
Mohamed Salah
Three amazing players, three amazing seasons and all worthy winners of the @CadburyUK Golden Boot! pic.twitter.com/yPJrEd7Bcp
ومن المقرر وفقا للوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن يحصل كل لاعب على حذاء ذهبي بصفته الهداف.
Is right, Reds. 🔴@MoSalah and Sadio Mane win the 2018/19 @premierleague Golden Boot, after netting 22 goals each. 🔥 pic.twitter.com/pFWK84aVNh— Liverpool FC (@LFC) May 12, 2019
وقامت الحسابات الرسمية لناديي ليفربول وأرسنال والدوري الإنجليزي، بإعلان فوز الثلاثي بجائزة هداف الدوري.
Here it is! 🤩— Arsenal FC (@Arsenal) May 12, 2019
Congratulations, Auba — @PremierLeague golden boot winner 2018/19 👏 pic.twitter.com/GoSp8RJyEP
يذكر أن مانشستر سيتي توج بلقب الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي برصيد 98 نقطة، متفوقا بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف.
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