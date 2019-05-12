عقب تساوي صلاح وماني وأوباميانغ... تعرف على مصير جائزة هداف الدوري الإنجليزي

مع نهاية الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، سجل كل من محمد صلاح لاعب ليفربول وزميله في الفريق ساديو ماني، وبيير إيمريك أوباميانغ لاعب أرسنال، 22 هدفاً.

وبهذا احتل الثلاثي صدارة جدول ترتيب هدافي الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي.

22 goals



Pierre-Emerick Aubameyang

Sadio Mane

Mohamed Salah



Three amazing players, three amazing seasons and all worthy winners of the @CadburyUK Golden Boot! pic.twitter.com/yPJrEd7Bcp — Premier League (@premierleague) May 12, 2019

ومن المقرر وفقا للوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن يحصل كل لاعب على حذاء ذهبي بصفته الهداف.

Is right, Reds. 🔴@MoSalah and Sadio Mane win the 2018/19 @premierleague Golden Boot, after netting 22 goals each. 🔥 pic.twitter.com/pFWK84aVNh — Liverpool FC (@LFC) May 12, 2019

وقامت الحسابات الرسمية لناديي ليفربول وأرسنال والدوري الإنجليزي، بإعلان فوز الثلاثي بجائزة هداف الدوري.

Here it is! 🤩



Congratulations, Auba — @PremierLeague golden boot winner 2018/19 👏 pic.twitter.com/GoSp8RJyEP — Arsenal FC (@Arsenal) May 12, 2019

يذكر أن مانشستر سيتي توج بلقب الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي برصيد 98 نقطة، متفوقا بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف.