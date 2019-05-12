"فخر العرب"... رياض محرز يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز

ساهم الجزائري الدولي، رياض محرز، بفوز فريقه برباعية في مرمى برايتون، بتسجيله للهدف الثالث ليتوج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للسنة الثانية على التوالي.

تغلب مانشستر سيتي على برايتون بأربعة أهداف لواحد، ليحصد لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الثاني على التوالي.

الجزائري محرز حقق إنجازا جديدا ليدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه ليصبح العربي الوحيد المتوج بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقين مختلفين.

حيث نجح رفقة فريقه السابق ليستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري موسم 2015-2016، ليعود للتويج بلقب الدوري مع مانشستر سيتي لموسم 2018-2019.

لتنطلق موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي واصفة الجزائري بـ"فخر العرب" بعد إنجازه هذا.

وعلق صاحب الحساب "Miloud Naam" على "تويتر قائلا "رياض محرز اول لاعب عربي يفوز بالدوري مرتين فخر العرب سجل و تمريرة حاسمة واداء اكثر من رائع افتخر بيك ولد بلدي".

رياض محرز اول لاعب عربي يفوز بالدوري مرتين فخر العرب سجل و تمريرة حاسمة واداء اكثر من رائع افتخر بيك ولد بلدي — Miloud Naam (@NaamMiloud) ١٢ مايو ٢٠١٩

كذلك علق صاحب الحساب "Ragnar Lothbrok" قائلا "فخر العرب رياض محرز ابن الجزائر ٢ بريمرليج".

فخر العرب رياض محرز ابن الجزائر ٢ بريمرليج 💙 https://t.co/DXGmTDxhXM — Ragnar Lothbrok (@SalahElShenawi) ١٢ مايو ٢٠١٩

كما وعلق صاحب الحساب "حسن الجسمي" قائلا " رياض محرز اغلى لاعب في تاريخ افريقيا ، يصبح اول عربي يحقق الدوري الانجليزي مرتين.. وثاني افريقي بعد كولو توريه يحقق اللقب مع ناديين مختلفين.. ارقام للتاريخ.. لابن الصحراء".