شاهد... كيف داعب محمد صلاح ابنته "مكة"

داعب النجم المصري، محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي ولاعب ليفربول، ابنته "مكة" بعد تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي، يوم الأحد.

وتوج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي، لكنه تقاسم الجائزة هذا العام مع زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والجابوني أوباميانغ، لاعب أرسنال، بعدما تساوى الثلاثي برصيد 22 هدفا.

ونشر هداف الدوري الإنجليزي صورة تجمه بابنته، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وهو يمسك بالحذاء الذهبي ويتحدث معها.

وكتب صلاح على الصورة لابنته، "نعم أعرف أن هناك واحدا في المنزل، هذا حذاء جديد".



“Yes, I know we have one at home. This is a new one” pic.twitter.com/9q8L7fSOgB — Mohamed Salah (@MoSalah) ١٢ مايو ٢٠١٩

وفشل ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي، بعدما احتل الوصافة برصيد 97 نقطة، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب بفارق نقطة وحيدة.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب خسارة الدوري الإنجليزي: "لا أعرف ماذا أقول! قدمنا موسماً رائعاً. حصدنا عددا كبيرا من النقاط وخسرنا مباراة واحدة فقط".