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02:38 13 مايو/ أيار 2019
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    مكة ابنة محمد صلاح

    شاهد... كيف داعب محمد صلاح ابنته "مكة"

    PHIL NOBLE
    رياضة
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    داعب النجم المصري، محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي ولاعب ليفربول، ابنته "مكة" بعد تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي، يوم الأحد.

    وتوج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي، لكنه تقاسم الجائزة هذا العام مع زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والجابوني أوباميانغ، لاعب أرسنال، بعدما تساوى الثلاثي برصيد 22 هدفا.

    ونشر هداف الدوري الإنجليزي صورة تجمه بابنته، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وهو يمسك بالحذاء الذهبي ويتحدث معها.

    وكتب صلاح على الصورة لابنته، "نعم أعرف أن هناك واحدا في المنزل، هذا حذاء جديد".
    وفشل ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي، بعدما احتل الوصافة برصيد 97 نقطة، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب بفارق نقطة وحيدة.
    وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب خسارة الدوري الإنجليزي: "لا أعرف ماذا أقول! قدمنا موسماً رائعاً. حصدنا عددا كبيرا من النقاط وخسرنا مباراة واحدة فقط".
    وأضاف صلاح "تقاسمت الحذاء الذهبي مع ساديو ماني، وهذا أمر رائع. الحصول على الحذاء الذهبي للمرة الثانية جميل". 

    وخطفت "مكة" قلوب وأنظار جماهير ليفربول على ملعب آنفيلد.

    وعقب نهاية مباراة الريدز أمام ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من المسابقة، قامت "مكة" باللعب بالكرة وركضت محرزة هدفا، لتهتف لها الجماهير بقوة.

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    الكلمات الدلالية:
    الدوري الإنجليزي, محمد صلاح, ليفربول
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