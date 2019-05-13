شاهد... كيف داعب محمد صلاح ابنته "مكة"

وتوج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي، لكنه تقاسم الجائزة هذا العام مع زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والجابوني أوباميانغ، لاعب أرسنال، بعدما تساوى الثلاثي برصيد 22 هدفا.
ونشر هداف الدوري الإنجليزي صورة تجمه بابنته، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وهو يمسك بالحذاء الذهبي ويتحدث معها.
“Yes, I know we have one at home. This is a new one” pic.twitter.com/9q8L7fSOgB— Mohamed Salah (@MoSalah) ١٢ مايو ٢٠١٩
Mo Salah’s daughter getting a big cheer from Liverpool fans after scoring at Anfield 😊👏— GiveMeSport Football (@GMS__Football) ١٢ مايو ٢٠١٩
(H/T @nathanmurf)#LFC #YNWApic.twitter.com/Pdf2mWb44O
وخطفت "مكة" قلوب وأنظار جماهير ليفربول على ملعب آنفيلد.
وعقب نهاية مباراة الريدز أمام ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من المسابقة، قامت "مكة" باللعب بالكرة وركضت محرزة هدفا، لتهتف لها الجماهير بقوة.
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