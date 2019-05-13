رغم خسارة الدوري... محمد صلاح في تشكيلة أفضل 11 لاعب بالدوري الإنجليزي

الجناح المصري قدم أداء مميزا في الموسم الذي انتهى أمس بحصول مانشستر سيتي على لقب البطولة وتواجد ليفربول في المركز الثاني، حسب شبكة "هوسكورد" العالمية.

وتمكن "صلاح" من تسجيل 22 هدفا حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي، مناصفة مع زميله "ساديو ماني" ولاعب أرسنال بيير إيميريك أوباميانج.

© REUTERS / MICHAEL DALDER مكة محمد صلاح تخطف قلوب جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد (فيديو)

ونشرت شبكة " Whoscored " التشكيل المثالي لموسم البريميرليج حيث تواجد صلاح به بعد حصوله على تقييم 7.6/10.

وضم التشكيل ما يلي:

حراسة المرمى: "لوكاس فابيانسكي" وست هام.

خط الدفاع: "لوكاس دينييه" إيفرتون، "فابيان شار" نيوكاسل، "فيرجيل فان ديك" ليفربول، "ريكاردو بيريرا" ليستر سيتي.

خط الوسط: "إدين هازارد" تشيلسي، "فرناندينيو" مانشستر سيتي، "بول بوجبا" مانشستر يونايتد، "رحيم ستيرلينج" مانشستر سيتي.

خط الهجوم: "سيرجيو أجويرو" مانشستر سيتي، "محمد صلاح" ليفربول.