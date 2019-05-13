صدمة من الاتحاد الأوروبي لبطل الدوري الإنجليزي

يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خطر الاستبعاد من النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا، والتي سيشارك بها كونه بطل الدوري الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "تليغراف"، من المنتظر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي القرار، بسبب مخالفة مانشستر سيتي لقواعد اللعب المالي النظيف.

© REUTERS / David Klein رباعية مانشستر سيتي تتوجه بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

وأوضحت الصحيفة أن التسريبات التي تم نشرها عبر عدة مواقع في شهر يناير الماضي، أوضحت وجود خروقات من جانب مانشستر سيتي لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن اللعب المالي النظيف.

ومن المقرر أن تطالب اللجنة المكلفة بالتحقيق في المخالفات، باستبعاد سيتي من الأبطال لمدة موسم واحد على الأقل.

وسبق لمانشستر سيتي أن وافق على اتفاقية تسوية مع يويفا تتعلق بخرق سابق لقواعد الإنفاق المالي، حيث دفع غرامة مالية قدرها 63.4 مليون دولار أمريكي، مع التعهد بقبول القيود المفروضة على التحويلات المالية الواردة.

وشددت الصحيفة على أن التوصية لم تظهر ما إذا كان المنع يخص الموسم المقبل من دوري الأبطال أم الذي يليه.