صدمة من الاتحاد الأوروبي لبطل الدوري الإنجليزي

ووفقا لصحيفة "تليغراف"، من المنتظر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي القرار، بسبب مخالفة مانشستر سيتي لقواعد اللعب المالي النظيف.
ومن المقرر أن تطالب اللجنة المكلفة بالتحقيق في المخالفات، باستبعاد سيتي من الأبطال لمدة موسم واحد على الأقل.
وسبق لمانشستر سيتي أن وافق على اتفاقية تسوية مع يويفا تتعلق بخرق سابق لقواعد الإنفاق المالي، حيث دفع غرامة مالية قدرها 63.4 مليون دولار أمريكي، مع التعهد بقبول القيود المفروضة على التحويلات المالية الواردة.
وشددت الصحيفة على أن التوصية لم تظهر ما إذا كان المنع يخص الموسم المقبل من دوري الأبطال أم الذي يليه.
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