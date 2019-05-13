قبل نهائي دوري الأبطال... ماذا طلب محمد صلاح من جماهير ليفربول

وقال الفرعون المصري عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر": "الأمر يبدو حلو ومر الأن ولكن الموسم لم ينتهي بعد. أود أن أشكر زملائي بالفريق والمدربين والجماهير.. من فضلكم احضروا أنفيلد لمدريد".
It feels bittersweet now but the season isn’t over. I want to say thank you to my teammates, coaches, and to the fans. And fans, please bring Anfield to Madrid. pic.twitter.com/VaWqs1YKDb— Mohamed Salah (@MoSalah) May 13, 2019
وفشل ليفربول في الفوز لقب البريميرليج، وحل وصيفا برصيد 97 نقطة، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب بفارق نقطة وحيدة.
كما تواجد محمد صلاح في التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019، قدم أداء مميزا في الموسم الذي انتهى أمس بحصول مانشستر سيتي على لقب البطولة وتواجد ليفربول في المركز الثاني، حسب شبكة "هوسكورد" العالمية.
ونشرت شبكة "Whoscored" التشكيل المثالي لموسم البريميرليج حيث تواجد صلاح به بعد حصوله على تقييم 7.6/10.
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