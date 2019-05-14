السعودية تستضيف حدثا لم يشهده التاريخ من قبل

تعود عروض اتحاد المصارعة العالمي "WWE"، للمملكة العربية السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وسيقيم اتحاد المصارعة الترفيهية "WWE"، عرض "WWE Super ShowDown"، يوم السابع من يونيو/حزيران.

ومن المقرر أن يبدأ بيع التذاكر يوم 16 مايو/أيار.

تستضيف الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع WWE عرض WWE Super ShowDown يوم الجمعة 7 يونيو باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة..

وسيتم إطلاق بيع التذاكر يوم الأحد 19 مايو الساعة 7:00 مساءً عبر منصة شارك https://t.co/MG7od3LSB7 pic.twitter.com/i5vDJAtUJY — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) May 13, 2019

ويشهد الحدث ظهور نجوم WWE رومان رينز وأندرتيكر وكوفي كينجستون وبرون سترومان وسيث رولينز وجولدبيرج وأي جاي ستايلز وبروك ليسنر.

ويقام في العرض الذي تستضيفه السعودية، مواجهة تاريخية لم تحدث من قبل، بين نجمي قاعة المشاهير بيل جولدبيرج وأندرتيكر.