السعودية تستضيف حدثا لم يشهده التاريخ من قبل

وسيقيم اتحاد المصارعة الترفيهية "WWE"، عرض "WWE Super ShowDown"، يوم السابع من يونيو/حزيران.
ومن المقرر أن يبدأ بيع التذاكر يوم 16 مايو/أيار.
تستضيف الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع WWE عرض WWE Super ShowDown يوم الجمعة 7 يونيو باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة..— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) May 13, 2019
وسيتم إطلاق بيع التذاكر يوم الأحد 19 مايو الساعة 7:00 مساءً عبر منصة شارك https://t.co/MG7od3LSB7 pic.twitter.com/i5vDJAtUJY
ويشهد الحدث ظهور نجوم WWE رومان رينز وأندرتيكر وكوفي كينجستون وبرون سترومان وسيث رولينز وجولدبيرج وأي جاي ستايلز وبروك ليسنر.
ويقام في العرض الذي تستضيفه السعودية، مواجهة تاريخية لم تحدث من قبل، بين نجمي قاعة المشاهير بيل جولدبيرج وأندرتيكر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)