تهنئة ونصيحة ومكافأة... أول تعليق من الوليد بن طلال على تتويج النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

علق الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، على تتويج فريق النصر السعودي لكرة القدم، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وشمل تعليق ابن طلال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تهنئة ومكافأة ونصيحة، هي: "أهنىء النصر بالفوز بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأقدم مليون ريال مكافأة للنادي".

وتابع: "أنصح الإدارة الجديدة لنادي الهلال بالإعداد والتركيز القوي للموسم القادم!".

أهنىء #النصر @AlNassrFC بالفوز بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأقدم مليون ريال مكافأة للنادي.



وأنصح الإدارة الجديدة لنادي #الهلال @Alhilal_FC بالإعداد والتركيز القوي للموسم القادم!#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 16, 2019

​وتوج النصر السعودي، مساء اليوم الخميس، بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بفوزه على ضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الأخيرة من الدوري.

وافتتح النصر التسجيل في الدقيقة 29 عن طريق نجمه عبد الرازق حمد الله، ولكن عادل الباطن، صاحب المركز قبل الأخير، النتيجة في الدقيقة 53 من زمن اللقاء عن طريق زياد العوتلي.

ولم ينتظر النصر ونجمه عبد الرازق حمد الله إلا 4 دقائق ليتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 57، ليحرز العالمي لقبه الغالي.

ويتربع النصر على صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، صاحب المركز الثاني، برصيد 69 نقطة.

ويرفع النصر رصيده من ألقاب الدوري السعودي إلى 9 ألقاب.