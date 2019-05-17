بعد تردد أنباء حول انتقاله لبرشلونة... مدرب الأهلي المصري يوجه نصيحة لغريزمان

وجه مارتن لاسارتي، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي المصري، نصيحة للفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد بشأن قراره تجاه مستقبله.

وقال لاسارتي في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "إذا اتصل بي غريزمان لاستشارتي فلن أتردد في نصيحته بالانتقال لبرشلونة، إذا كنت مكانه لن أتردد، أتحدث عن الجانب الرياضي، لكنها بالنهاية مسألة شخصية".

لاسارتي أعرب عن اقتناعه بأن الفرنسي سيتلاءم تمامًا مع برشلونة وثنائي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وأضاف: "يتمتع جريزمان بشخصية رائعة للغاية، دائم الابتسام، لا يرى الجانب القبيح وينظر دومًا للجانب الإيجابي".

© REUTERS / SERGIO PEREZ جريزمان يغادر أتليتيكو مدريد في نهاية الموسم

وأكد أن "غريزمان لاعب جيد داخل وخارج الملعب، وأنه يمكن أن يشكل جبهة رائعة مع سواريز وميسي في هجوم برشلونة".

وأختتم المدرب الأوروغوياني: "بالنسبة لعالم كرة القدم، سيكون الأمر ممتعًا ومغريًا وجذابًا، بالنسبة لي شخصيًا، سيكون هذا سببًا للثناء لتكون قادرًا على رؤية أن هؤلاء اللاعبين يلعبون في برشلونة، لقد رافقتهم في خطواتهم الأولى، ومن المنطقي أن يكون هذا مصدر فخر، وآمل أن يحدث ذلك".

ويعد لاسارتي هو مكتشف غريزمان، وكان له دورًا أساسيًا في بداية غريزمان الاحترافية، وقد منحه فرصة الظهور مع الفريق الأول لريال سوسيداد، في عام 2010، حين تولى تدريب الفريق الإسباني.

كما سبق ودرب سواريز أيضًا، في صفوف ناسيونال مونتيفيديو الأوروجوياني، واعترف بأنه سيكون فخورًا برؤية اثنين من تلاميذه معا في برشلونة.

وفي وقت سابق، أعلن أتلتيكو مدريد أن غريزمان أخبر إدارة النادي بقراره بعدم الاستمرار في صفوف الفريق وأنه سيغادر هذا الصيف، لكن لم يكشف عن وجهته المقبلة.

ويرجح بعض وسائل الإعلام إمكانية انتقال غريزمان إلى برشلونة خلال انتقالات الصيف، بداية من 1 يوليو، حيث سينخفض الشرط الجزائي في عقده من 200 إلى 120 مليون يورو.