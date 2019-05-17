رسميا... يوفنتوس يعلن رحليه مدربه أليغري

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "بيان من نادي يوفنتوس: أليغري سيرحل عن النادي بعد نهاية هذا الموسم".

يشار إلى أنا أليغري استلم منصبه قبل خمس سنوات، ويملك سجلا حافلا في صفوف يوفنتوس، وقاده إلى اللقب المحلي 5 مرات، وإلى التتويج بكأس إيطاليا 4 مرات والكأس السوبر الأوروبية مرتين.

بيان من نادي يوفنتوس: أليجري سيرحل عن النادي بعد نهاية هذا الموسم.



سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل…#فورزا_يوفي pic.twitter.com/KzgK7avSy8 — JuventusFC (@Juventusfcar) ١٧ مايو ٢٠١٩

​ونجح أليغري في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وخسرهما أمام برشلونة الإسباني عام 2015 وريال مدريد عام 2017.

وتعرض أليغري إلى انتقادات كثيرة بعد خروج يوفنتوس من ربع نهائي المسابقة هذا الموسم على يد أياكس أمستردام الهولندي، على الرغم من تعزيز صفوفه بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.