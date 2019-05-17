عبد الرزاق حمدالله يعلق على فوز نادي النصر بكأس محمد بن سلمان

علق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر السعودي، على فوزه بجائزة هداف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وتربعه على عرش هدافي الدوري.

وأرجع حمدالله مستواه وفوزه بالجائزة إلى جهود زملائه في الفريق، بحسب ما نقلت قناة "العربية".

© REUTERS / Fahad Shadeed تهنئة ونصيحة ومكافأة... أول تعليق من الوليد بن طلال على تتويج النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وقال حمدالله، البالغ من العمر 28 عاما، "لولا جهود الزملاء ودعم جماهير النصر لما وصلت إلى ما حققته هذا الموسم مع الفريق".

وتابع "حققنا لقبا غاليا جدا ولن يتكرر.. وأنا سعيد لأننا توجنا جهودنا بالدوري".

يشار إلى أن الرقم الأعلى كان مسجلا باسم مهاجم اتحاد جدة المعتزل حمزه إدريس حينما سجل 33 هدفا في عام 2000، ونجح مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله في كسره بتسجيله هدفي الفوز لفريقه في شباك الباطن واللذين ساهما في تتويجه باللقب.

​وتوج النصر السعودي، مساء اليوم الخميس، بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بفوزه على ضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الأخيرة من الدوري.

وافتتح النصر التسجيل في الدقيقة 29 عن طريق نجمه عبد الرازق حمد الله، ولكن عادل الباطن، صاحب المركز قبل الأخير، النتيجة في الدقيقة 53 من زمن اللقاء عن طريق زياد العوتلي.

ولم ينتظر النصر ونجمه عبد الرازق حمد الله إلا 4 دقائق ليتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 57، ليحرز العالمي لقبه الغالي.

ويتربع النصر على صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، صاحب المركز الثاني، برصيد 69 نقطة.

ويرفع النصر رصيده من ألقاب الدوري السعودي إلى 9 ألقاب.