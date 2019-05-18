بالفيديو... أهداف مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي كأس انجلترا

وانتهت المبارة بفوز مانشستر سيتي (6-صفر) ليصبح أول فريق ينال الثلاثية المحلية في إنجلترا والمؤلفة من لقب الدوري ولقبي الكأس.

وكان من الواضح سيطرة الـ"سيتي" على المبارة، لينهي الشوط الأول بالتقدم 2- صفر، والهدفين لديفيد سيلفا وسترلينج، وفي الشوط الثاني سجل الـ"سيتي" 4 أهداف، حيث هز كيفن دي بروين شباك واتفورد بالهدف الثالث في الدقيقة 61 ثم أضاف جابرييل جيسوس الهدف الرابع بعدها بقليل ثم سجل سترلينج الهدف الثاني له قبل تسع دقائق على النهاية، واختتم سترلينج ثلاثيته في اللقاء في الدقيقة 87 ليصبح أول لاعب يسجل ثلاثية في نهائي كأس الاتحاد منذ ستان مورتنسن عام 1953 ليعادل سيتي الرقم القياسي لعدد الأهداف في نهائي البطولة والذي سجله بيري عند تغلبه على ديربي كاونتي 6-صفر قبل 116 عاما.

واحتفظ مانشيستر سيتي بلقب الدوري الانجليزي الممتاز الأسبوع الماضي وفاز بلقب كأس رابطة الأندية الاندية الانجليزية بتغلبه بركلات الترجيح على تشيلسي في فبراير/ شباط الماضي.