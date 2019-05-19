رسميا... رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وهداف يوفنتوس الإيطالي، جائزة أفضل لاعب بالدوري، في موسمه الأول بالكالتشيو.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي عبر حسابها بموقع "تويتر" وموقعها الرسمي جوائز الموسم الجاري، والتي شهدت تتويج رونالدو كأفضل لاعب بالموسم، بعدما ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

واستطاع رونالدو تسجيل تسجيل 22 هدفا وساهم بصناعة 11 هدف اَخر خلال مشاركاته مع يوفنتوس.



​وكان رونالدو قد انتقل في صفقة هزت أرجاء العالم الكروي من ريال مدريد إلى يوفنتوس في صفقة بلغت 105 مليون يورو، وبعقد يمتد لأربع سنوات وراتب سنوي 30 مليون دولار.

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وتوج سمير هاندانوفيتش، حارس مرمى إنتر ميلان، كأفضل حارس بالمسابقة، فيما حصد كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، جائزة أفضل مدافع، وميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو، جائزة أفضل لاعب وسط.

وحصل المخضرم فابيو كوالياريلا (سامدبوريا)، أفضل مهاجم في البطولة، ونيكولو زانيولو (روما)، أفضل لاعب شاب.

يشار إلى أن تقييمات الرابطة تأتي على خلفية عروض اللاعبين في مسابقات الدوري، كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.