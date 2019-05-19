من سيء الى أسوأ... ريال مدريد يختتم موسمه بأرقام كارثية

وبخسارته الجديدة للمرة الـ18 خلال الموسم الجاري بجميع البطولات حقق الملكي أسوأ سجل له منذ موسم 1995-1996، منها 12 خسارة في الدوري الإسباني وهو أكبر عدد من الهزائم في موسم واحد منذ موسم 1998-1999.
وهي المرة الأولى التي يختتم فيها الملكي الدوري المحلي بعدد نقاط أقل من 70 نقطة حيث وصل لـ68 نقطة وهو الأسوأ منذ موسم 2001-2002، حينما حقق 66 نقطة.
كما أنه أقل فريق يحصد عدد من النقاط ويصل للمركز الثالث منذ فالنسيا في موسم 2011-2012 حينما حقق 61 نقطة.
كما أن ريال مدريد لم يحقق أي بطولة خلال الموسم الحالي للمرة الأولى منذ 2014-2015 مع كارلو أنشيلوتي.
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