صبره بدأ ينفذ... زيدان يهدد بالرحيل عن ريال مدريد

يبدو أن صبر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، بدأ بالنفاذ سريعا حتى قبل انتهاء الموسم الحالي.

هاجم الفرنسي الصحافة الإسبانية متهما الصحفيين بأنهم يكتبون فقط مايحلو لهم، لينفي في الوقت نفسه بأن يكون السبب وراء ترفيع ابنه لوكا، ليكون الحارس الثاني في الفريق والعمل على بيع الكوستاريكي كيلور نافاس.

© REUTERS / MARCELO DEL POZO من سيء الى أسوأ... ريال مدريد يختتم موسمه بأرقام كارثية

ليؤكد بأنه هو وحده صاحب القرار الوحيد فيما يخص من يلعب ومن يجلس على دكة البدلاء، وإذا شعر بأن القرار ليس في يده سوف يستقيل من منصبه فورا.

وظهر زيدان غاضبا في المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء الختامي لفريقه أمام ريال بيتيس، ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من الملكي عن زيدان قائلا "هناك الكثير من الأحاديث حول من سيرحل ومن سيبقى ويقال أنني ودعت كيلور وأنني أريده أن يرحل.. هناك الكثير من الأقاويل ولن أقول أكثر مما ذكرته من قبل".

وأكد زيدان أن وضع حراسة المرمى سيكون واضحا للغاية الموسم القادم، نافيا أن يكون قد طلب من النادي أن يجعل نجله لوكا الحارس الثاني للملكي الموسم القادم، وأكد أن الوضع الذي يعيشه حارس الرديف لمجرد إنه ابن المدرب "ليس عادلا".

وأضاف "لوكا يستحق مكانة في الفريق ليس لأنه ابني بل لأنه لاعب نشأ هنا، يلعب منذ 15 عاما في ريال مدريد ويثبت أنه حارس مرمى على مستوى عال".