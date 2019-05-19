ميسي يختتم الدوري الإسباني بهدفين في تعادل برشلونة مع إيبار (فيديو)

أنهى ليونيل ميسي موسما رائعا وسجل هدفين لكن برشلونة البطل تعادل 2-2 في ضيافة إيبار في آخر مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد ليصل القائد إلى 36 هدفا بالمسابقة.

وتقدم إيبار بهدف في الدقيقة 20 عن طريق مارك كوكوريا، المعار من برشلونة، حيث سدد كرة قوية مرت من تحت يد الحارس يسبر سيلسن.

لكن ميسي تعادل سريعا حيث تلقى تمريرة من أرتورو فيدال داخل المنطقة وسدد كرة أرضية من زاوية ضيقة في الدقيقة 31.

وأضاف ميسي هدفا بعد دقيقة واحدة حيث انفرد بالمرمى وسدد ببراعة من فوق الحارس ماركو دميتروفيتش لكن بابلو دي بلاسيس تعادل لإيبار قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بتسديدة رائعة من مدى بعيد بعد متابعة كرة أبعدها الحارس سيلسن برأسه من خارج المنطقة.

وأهدر مالكوم وجيرار بيكي فرصتين في الشوط الثاني كما أضاع كوكوريا فرصة أخطر لإيبار لينهي برشلونة الموسم برصيد 87 نقطة وبفارق 11 نقطة عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و19 نقطة عن ريال مدريد ثالث الترتيب.