ميلان يقترب من العودة لدوري الأبطال (فيديو)

تقدم ميلان بشق الأنفس إلى المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه بهدفين دون رد على فروزينوني، الذي تأكد هبوطه، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي اليوم الأحد.

وأنقذ جيانلويجي دوناروما حارس ميلانو ركلة جزاء من كاميلو كيانو في بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل كريستوف بيانتك وسوسو هدفي ضمان الخروج بالنقاط الثلاث.

ويملك فريق جينارو جاتوسو 65 نقطة، وهو نفس رصيد أتلانتا، لكن ميلانو يحتل المركز الرابع بسبب الأفضلية في المواجهة المباشرة ويتأخر بنقطة واحدة عن جاره إنترناسيونالي ثالث الترتيب.

لكن أتلانتا سيلعب مع يوفنتوس البطل اليوم الأحد كما يلتقي إنترناسيونالي مع نابولي صاحب المركز الثاني.

وتعني هذه النتيجة أن ميلان ضمن على الأقل التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل لأنه يتقدم بخمس نقاط على تورينو سابع الترتيب قبل خوض آخر جولة.

ووجهت جماهير ميلان تحية حارة للمدافع أباتي عند استبداله في الدقائق الأخيرة.

وبكى اللاعب البالغ عمره 32 عاما في ظهوره الأخير على أرضه مع ميلانو بعدما قضى عشر سنوات في النادي وقبل رحيله الصيف المقبل بسبب انتهاء عقده.