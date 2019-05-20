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    يورغن كلوب مدرب ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح

    مدرب ليفربول يفضح خطة مواجهة توتنهام في نهائي دوري الأبطال في 7 كلمات... سر بشأن محمد صلاح

    © AP Photo / Darko Vojinovic
    رياضة
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    فضح مدرب ليفربول، يورغن كلوب، خطة مواجهة الريدز لغريمه اللندني توتنهام هوتسبر، في نهائي دوري أبطال أوروبا في 7 كلمات فقط، كما أفصح بسر بشأن محمد صلاح.

    وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية إن خطة مباراة توتنهام المقبلة تكمن في 7 كلمات سهلة فقط: "لعب كرة القدم على طريقة ليفربول الممتعة".

    ليفربول
    © REUTERS / PHIL NOBLE
    مدرب ليفربول يكشف خطة الاستعداد لنهائي دوري الأبطال
    ومن المقرر أن يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد، في الأول من يونيو/حزيران المقبل، نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، المتوقع أن يكون ناريا، بعدما ضيع الفريقين من أيديهما فرصة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الذي فاز به فريق مانشستر سيتي.

    وقال كلوب في تصريحاته: "نعرف بعضنا جيدا، إنه نهائي، وتواجه خصما قويا، يعرفك جيدا وتعرفه جيدا، لذلك عليك الاستعداد له وأخذ نقاط قوته بعين الاعتبار والتركيز على نقاط ضعفه".

    ورد كلوب عمن يصفوا تلك المواجهة بالسهلة بالنسلة لفريق ليفربول: "لا توجد مباريات سهلة في دوري الأبطال، فلماذا يجب أن تكون المباراة النهائية سهلة؟ بالتأكيد لا.. لكننا نعرف كيف نستغل تجربتنا في مثل هذه اللحظات، مثل ما فعلنا طيلة الموسم".

    وأردف قائلا: "هذا ما يتعين علينا القيام به… علينا أن نلعب كرة القدم التي ندافع عنها، علينا أن نلعب الكرة على طريقة ليفربول.. هذه هي خطتنا".

    ومضى بقوله: "نحن نعرف ذلك بالفعل، فلماذا نفكر كثيرا في الأمر؟ إذا كنا في قمة مستوانا، فإننا سنكون فريقا صعبا تلعب ضده.. الأمر نفسه بالنسبة لتوتنهام".

    واختتم بقوله:

    "كل ما علينا حاليا هو تجهيز كل أوراقنا بصورة جيدة، وأبرزها مهاجمينا الذين غابوا عنا في مباراة برشلونة الأخيرة مثل محمد صلاح وروبرتو فرمينو، من أجل أن نرفع درجة جاهزيتنا إلى تلك المواجهة الصعبة".

    يذكر أن ذلك هو أول نهائي يجمع فريقين إنجليزيين في أبطال أوروبا، منذ عام 2008، حين التقى مانشستر يونايتد بغريمه تشلسي، وحسم اليونايتد اللقب لصالحهم بفضل الضربات الترجيحية.

    يذكر أن ليفربول يمتلك في جعبته خمسة ألقاب دوري أبطال.

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