خطة جديدة من سان جيرمان لخطف دي خيا

قالت صحيفة mirror البريطانية إن سان جيرمان لن يتقدم بعروض لإدارة مانشستر يونايتد، من أجل التعاقد مع دي خيا في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يهدف النادي الفرنسي إلى الحصول على خدمات حارس الشياطين الحمر مجانا في نهاية الموسم المقبل، على أن

يكون التوقيع الرسمي في يناير/كانون الثاني المقبل.

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ويسعى سان جيرمان من وراء الخطة الجديدة إلى تجنب إنفاق أموال قد تعرضه لعقوبات، بسبب قانون اللعب المالي النظيف. وينتهي عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

وفي حال عدم رحيله بالصيف المقبل، سيكون بإمكان دي خيا التفاوض بشكل حر مع أي ناد بداية من يناير/كانون الثاني 2020.

ويلعب دي خيا، صاحب الـ28 عاما، مع يونايتد منذ 2011، عندما انتقل من أتلتيكو مدريد، وينتهي عقده في يونيو/حزيران 2019.