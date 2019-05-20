حقيقة تبرع رونالدو بـ 1.5 مليون يورو لإفطار الصائمين في غزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا يفيد تبرع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، بمبلغ مالي كبير من أجل سكان قطاع غزة.

وكان الخبر المتداول، يؤكد أن رونالدو تبرع بمبلغ 1.5 مليون يورو من أجل إعداد وجبات إفطار للصائمين في غزة خلال رمضان.

© REUTERS / MASSIMO PINCA رسميا... رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

وذكر موقع " leadstories " المتخصص في رصد الشائعات، أن القصة بدأت في 14 مايو/أيار الجاري، عندما نشرت "مواقع ألبانية" الخبر دون الاستناد إلى مصادر حقيقية.

وأشار الموقع إلى أن الخبر انتشر سريعا، وبشكل كبير.

وأوضح الموقع أنه أجرى اتصالا مع ممثلي النجم البرتغالي، الذين أكدوا أن القصة غير حقيقية "مثل كثير من القصص التي تنشر عن رونالدو".