لاعب ليفربول يصور فيديو لمحمد صلاح... ويعلق: هذا ما يفعله الملوك المصريون

قام أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول، بتصوير زميله في الفريق محمد صلاح، وهو نائم على أرضية طائرة الفريق المتجهة إلى ماربيا.

ويسافر وصيف الدوري الإنجليزي، إلى معسكر تدريبي ضمن الاستعداد لمواجهة توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو/حزيران المقبل.

Ox is right Lovren does actually look lost without Mo Salah 🤣🤣🤣!pic.twitter.com/pvbE6L3qeN — LFC (@RockyKlopp) May 20, 2019

وكان تشامبرلين يضحك وهو يرفع الكاميرا فوق رأسه ومقعد الطائرة، ليظهر صلاح وهو يحاول النوم على الأرض خلفه.

وعلق تشامبرلين مازحا "مثل الطفل، صلاح نائم مثل الطفل، الملك المصري، انظروا إليه، هذا ما يفعله الملوك المصريون".