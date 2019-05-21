وفاة لاعب سعودي خلال دورة رمضانية

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، كان اللاعب الشاب حيدر مغفوري، أحس بالتعب خلال المباراة التي أقيمت في ساعة مبكرة من يوم الاثنين، وطلب تغييره بلاعب آخر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عقب تعب وإجهاد وضيق في التنفس.
وقال مقربون من الشاب الثلاثيني، إن فرق الهلال الأحمر حضرت لموقع المباراة وقدمت الإسعافات الأولية له ونقلته لمستشفى الملك فهد المركزي لكنه فارق الحياة، وأشارت المعلومات إلى أن اللاعب المغفوري لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.
توفى اللاعب حيدر علي حيدر مغفوري بعد أن احس بالتعب و طلب تغييره في مباراة فريقه ضمن البطولة الرمضانية المقامة في قرية الكربوس.— صحيفة عين جازان (@3ynjazan) ٢٠ مايو ٢٠١٩
انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/YjnF8vjJA4
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