تقارير: غوارديولا يتفق مع يوفنتوس

توصل بيب غوارديولا، إلى اتفاق لتدريب نادي يوفنتوس الإيطالي، بداية من الموسم المقبل، بحسب تصريح لفيديريكو جيناريللي، الصحفي بـ"راديو سبورتيفا".

© REUTERS / Fabian Bimmer غوارديولا قد يترك مانشستر سيتي من أجل يوفنتوس

جاء ذلك في تدوينة كتبها جيناريللي، الثلاثاء 21 مايو / آيار، قال فيها: "كان من المفترض أن يكون يوم الحسم، وقد كان. بيب جوارديولا سيكون مدربا جديدا لـ يوفنتوس بعقد لـ4 سنوات".

وتأتي تصريحات جيناريللي، على الرغم من تقارير سابقة، تتحدث عن استمرار غوارديولا، مديرا فنيا لـ"مانشستر سيتي"، في الموسم المقبل، بحسب موقع "فيل جول".

وقال جيناريللي: "وظيفة مدرب يوفنتوس في الموسم المقبل خالية في الوقت الحالي، بعد أن أعلن النادي الانفصال عن مدربه ماسيميليانو أليجري الذي يقوده منذ 2014".

Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep #Guardiola sarà il nuovo allenatore della #Juventus. Contratto di 4 anni.



Deal done ✅@RadioSportiva — Federico Gennarelli (@F_Genna88) May 21, 2019

وتحدث غوارديولا، قبل أيام، عن استمراره، رفقة مانشستر سيتي، بعد تحقيق ثلاثية محلية تاريخية، وقال: "أشعر بالراحة هنا، لن أذهب إلى أي مكان. الموسم المقبل سأكون مدربا لمانشستر سيتي، قلت ذلك مرارا وتكرارا".