تقارير: غوارديولا يتفق مع يوفنتوس

وتأتي تصريحات جيناريللي، على الرغم من تقارير سابقة، تتحدث عن استمرار غوارديولا، مديرا فنيا لـ"مانشستر سيتي"، في الموسم المقبل، بحسب موقع "فيل جول".
وقال جيناريللي: "وظيفة مدرب يوفنتوس في الموسم المقبل خالية في الوقت الحالي، بعد أن أعلن النادي الانفصال عن مدربه ماسيميليانو أليجري الذي يقوده منذ 2014".
Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep #Guardiola sarà il nuovo allenatore della #Juventus. Contratto di 4 anni.— Federico Gennarelli (@F_Genna88) May 21, 2019
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وتحدث غوارديولا، قبل أيام، عن استمراره، رفقة مانشستر سيتي، بعد تحقيق ثلاثية محلية تاريخية، وقال: "أشعر بالراحة هنا، لن أذهب إلى أي مكان. الموسم المقبل سأكون مدربا لمانشستر سيتي، قلت ذلك مرارا وتكرارا".
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