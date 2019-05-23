"فساد في الملف القطري"... اتهامات جديدة لناصر الخليفي

اتهم القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالفساد بشكل رسمي.

© REUTERS / Arnd Wiegmann 32 منتخبا وليس 48... "فيفا" يحسم جدل مشاركة دول مجاورة لقطر في تنظيم كأس العالم

ومثل الخليفي أمام الإدعاء الفرنسي، في إطار تحقيقات بشأن شبهات فساد في ملف ترشيح قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، حسب " يورونيوز ".

ووجه القضاء الفرنسي الاتهام أيضا إلى يوسف العبيدي، رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" وكذلك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لمين دياك.

وتعود القضية إلى شهر مارس/آذار الماضي، حيث ظهرت شكوك بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019.