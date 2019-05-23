شاهد... تسريب التصميم الجديد لقميص الأرسنال

نشر لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، إيان رايت، صورة لثنائي الفريق ألكسندر لاكازيت وبيير إيميريك أوباميانج، وهما يرتديان القميصين الأساسي والثاني للنادي اللندني المخصص لمنافسات الموسم المقبل (2019-2020).

وذكرت موقع "سبورت 365" الرياضي، أن تسريب صورة القميص جاء قبل الإعلان عنه بشكل رسمي.

وقام إيان رايت بحذف الصورة بعد أن نشرها على حسابه في في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لكنه الجماهير واصلت نشرها على صفحاتهم الشخصية.

ومن جانبهم عبر مشجعو أرسنال عن إعجبابهم الشديد بالتصاميم الجديدة للقميص، واعتبروه الأفضل بالمقارنة مع قمصان سابقة.

وقال أحد المشجعين "لا يجب أن نقلق هذا الصيف من ميزانية الصفقات الصيفية وكيفية توفيرها، لأن عائد بيع القمصان الجديدة سوف يغطي هذه التكاليف".