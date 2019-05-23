قطر تعلق على عدم زيادة عدد منتخبات مونديال 2022

جاء ذلك عقب إعلان الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، أمس الأربعاء، عدم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات مونديال 2022 إلى 48 منتخبا، وإبقاء عدد المنتخبات المشاركة عند 32 فريقا.

وقالت لجنة المشاريع والإرث المعنية بتنظيم مونديال قطر، في بيان إن القرار اتخذ بعد "تقييم نتائج دراسة الجدوى التي قام بها الطرفان للبحث في إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة".

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وكان الفيفا ذكر على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم "تماشيا مع استنتاجات دراسة الجدوى التي وافق عليها مجلس فيفا في اجتماعه الأخير، بحث كلٌّ من فيفا وقطر جميع إمكانيات زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 32 منتخبا إلى 48، عن طريق إشراك الدول المجاورة مع قطر في استضافة المونديال".

وأضاف فيفا "بعد عملية تشاور شاملة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، تم التوصل إلى أنه في ظل الظروف الحالية، لا يمكن تقديم مثل هذا الاقتراح الآن".

وأوضح فيفا "بالإضافة إلى ذلك، استكشف فيفا وقطر مرة أخرى جدوى استضافة قطر لبطولة مكونة من 48 منتخبا عن طريق خفض بعض متطلبات فيفا الرئيسة".

وتابع "خلص تحليل مشترك، في هذا الصدد، إلى أنه بسبب المرحلة المتقدمة من الاستعدادات والحاجة إلى تقييم مفصل للتأثير اللوجيستي المحتمل في البلد المضيف، سيتطلب الأمر مزيدا من الوقت ولا يمكن اتخاذ قرار قبل الموعد النهائي في حزيران/يونيو المقبل، لذلك تقرر عدم متابعة هذا الخيار".

واختتم فيفا بيانه قائلا "ستبقى كأس العالم عام 2022 بمشاركة 32 منتخبا، كما كان مخططا له في الأصل، ولن يتم تقديم أي اقتراح بخصوص هذا الأمر خلال اجتماعات الجمعية العامة (كونغرس) فيفا المقبل في الخامس من يونيو/حزيران".