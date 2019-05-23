ميسي يستعد للإعلان عن خطوة كبيرة في يوليو المقبل

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، للإعلان عن خطوة كبيرة في مسيرته وذلك في يوليو/تموز المقبل.

فبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النجم الأرجنتيني سيطلق مجموعته الجديدة بالاشتراك مع جيني هيلفيغر شقيقة المصمم الشهير تومي هيلفيغر الذي يملك خط أزياء شهيرا يحمل اسمه.

وستكون شقيقة ميسي الصغرى ماريا سول والبالغة من العمر 25 عاما هي المسؤولة نيابة عنه في إدارة المشروع، وتشارك في الجانب الإبداعي للأزياء التي ينتظر أن تحمل الطابع الرياضي.

ومن المتوقع أن يتم تسويق الأزياء التي تحمل اسم اللاعب الشهير عبر موقع إلكتروني يجري تدشينه يحمل عنوان "متجر ميسي".

تم الاتفاق على إنتاج مجموعات محدودة من كل تصميم مثلما تفعل عادة الماركات الشهيرة حينما تطلق صرعات أزياء جديدة.

ويستعد ميسي لقيادة منتخب بلاده في منافسات كوبا أمريكا للمنتخبات التي تبدأ في الخامس عشر من يونيو/حزيران المقبل.