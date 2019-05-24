رغم فوزه بالدوري... ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي

وحقق ليفربول إيرادات قيمتها 152 مليون دولار بزيادة قدرها 1.44 مليون دولار عن مانشستر سيتي، حسب بي بي سي.
وظهر ليفربول على قنوات سكاي الرياضية وبي تى 29 مرة متقدما على سيتي بثلاث مباريات.
ولفوزه ببطولة الدوري حصل سيتي على مبلغ 38.4 مليون دولار أكثر من لليفربول بمليوني دولار.
واقتسمت فرق الدوري كلها مبلغا قيمته 34.4 مليون دولار، وحصل كل فريق على 43.2 مليون دولار عن حقوق البث التلفزيوني، و5 ملايين دولار إضافية من الإيرادات التجارية.
وحصل مانشستر سيتي على الدوري الإنجليزي متقدما على ليفربول بنقطة واحدة.
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