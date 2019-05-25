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    رئيس النادي الأهلي الجديد محمود الخطيب

    "الأهلي" المصري يصدر 5 قرارات "حاسمة"... ويرفض استكمال الدوري بعد أمم أفريقيا

    © AP Photo / AMR NABIL
    رياضة
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    أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي المصري عن 5 قرارات اتخذها بعد اجتماع طارئ أقامه مساء يوم الجمعة، مشيرا إلى رفض النادي استكمال الدوري حال تأجيل أي مباراة للفريق لما بعد بطولة أمم أفريقيا.

    وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي إنه استعرض موقف النادي من المواعيد الخاصة ببقية مباريات الدوري المصري التي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرا.

    وأشار إلى أن المجلس ناقش "ما ترتب على هذه المواعيد من عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية المتنافسة سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء في الممتاز".

    وجاء نص القرارات كما يلي:

    1- عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والمقبل. بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد. تفاديًا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم.

    2- عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الإنتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ ٣٤ للدوري قياسٍا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجله في السابق.

    3- الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.

    4- عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم.

    5- مطالبة اتحاد الكرة بالاعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري والكأس يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقت كاف للتجهيز والإعداد للموسم الجديد.

    وفقد فريق الأهلي نقطتين ثمينتين بتعادله مع الإسماعيلي، ليصبح مطالبا بالفوز على المقاولون والزمالك في آخر مباراتين له هذا الموسم في الدوري، من أجل الفوز بالبطولة الحالية، رقم 41، وذلك في حالة فوز الزمالك بكل مؤجلاته قبل لقاء القمة.

    ما يزال النادي الأهلي مسيطرا على الصدارة، برصيد 74 نقطة جمعها من 32 مباراة، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الثاني، الذي جمع نقاطه من 33 لقاء، ثم الزمالك ثالثا، برصيد 66 نقطة من 29 مباراة.    

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    الكلمات الدلالية:
    الأهلي, مصر
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