بالفيديو... أهداف الوداد المغربي مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا (1-1)

وافتتح الترجي التسجيل في الدقيقة 44 من زمن اللقاء عن طريق فوسيني كوليبالي، ولكن تمكن الوداد من التعادل في تلك المباراة الحماسية في الدقيقة 79 عن طريق الشيخ إبراهيم كومارا.

ومن المقرر أن يلعب الفريقان مباراة الإياب على الملعب الأوليمبي في رادس يوم 31 مايو/أيار الحالي.

فيديو: اهداف مباراة الوداد والترجي في ذهاب نهائي دوري الأبطال https://t.co/IdKyqHhwXL https://t.co/E6E0sqZqzn — شبكة أطلس سبورت (@atlassportpal) May 25, 2019

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا بعدما ألغى الحكم المصري جهاد جريشة هدفا لمصلحة الوداد، بعدما لجأ إلى تقنية الفيديو "الفار" بداعي لمس الكرة باليد من قبل المهاجم إسماعيل الحداد.

وواصل لاعبو الوداد احتجاجهم القوي على جريشة في ممر غرف التبديل، كما بدا فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، في حالة عصبية بعد تلقيه إشارات كون الإعادة التلفزيونية أظهرت عدم تعمد الحداد لمس الكرة باليد.

وتلقى الوداد ضربة جديدة بعد أن تعرض قائده إبراهيم النقاش للطرد، إثر حصوله على الإنذار الثاني من قبل الحكم المصري، بعد تدخل عنيف على لاعب الترجي خلال أحداث الشوط الثاني.