أندرتيكر وغولدبرغ وتريبل إتش يتواجهون بالسعودية في رابع أيام العيد

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن استضافتها عرضا جديدا لنجوم المصارعة الحرة "WWE"، في رابع أيام عيد الفطر، الموافق 7 يونيو/حزيران المقبل.

ويعتبر عرض "سوبر شوداون" المقام في السعودية هو العرض الثاني من نوعه، بعد أن تم إطلاقه 2018 في أستراليا.

وسيشهد العرض أهم النزالات بين نجوم المصارعة أندرتيكر وغولدبرغ، ونزال آخر بين تريبل إتش وراندي أورتن، بالإضافة إلى نزال آخر يجمع رومان رينز وسيث رولينز وإيه جي ستايلز وبروك ليسنر وغيرهم من المصارعين.

🤼‍♂️ العرض المرتقب لأهم نجوم WWE رابع أيام العيد 7 يونيو في جدة..



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https://t.co/MG7od3LSB7 pic.twitter.com/8Z29FFwzLu — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) May 24, 2019

كما ستشهد حلبة المصارعة في العرض نزالا يضم 50 نجما من نجوم WWE في "باتل رويال".

وسيقام عرض "سوبر شوداون" في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، يوم الجمعة الموافق 7 يونيو.

يشار إلى أن عرض "سوبر شوداون" هو الثالث في المملكة العربية السعودية والثاني في جدة.