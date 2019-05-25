أندرتيكر وغولدبرغ وتريبل إتش يتواجهون بالسعودية في رابع أيام العيد

ويعتبر عرض "سوبر شوداون" المقام في السعودية هو العرض الثاني من نوعه، بعد أن تم إطلاقه 2018 في أستراليا.
وسيشهد العرض أهم النزالات بين نجوم المصارعة أندرتيكر وغولدبرغ، ونزال آخر بين تريبل إتش وراندي أورتن، بالإضافة إلى نزال آخر يجمع رومان رينز وسيث رولينز وإيه جي ستايلز وبروك ليسنر وغيرهم من المصارعين.
🤼♂️ العرض المرتقب لأهم نجوم WWE رابع أيام العيد 7 يونيو في جدة..— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) May 24, 2019
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كما ستشهد حلبة المصارعة في العرض نزالا يضم 50 نجما من نجوم WWE في "باتل رويال".
وسيقام عرض "سوبر شوداون" في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، يوم الجمعة الموافق 7 يونيو.
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