المنتخب القطري لكرة القدم يستعد للمشاركة في "كوبا أمريكا" بالبرازيل

وأعلن المدير الفني للمنتخب القطري الأول، الإسباني فيليكس سانشيز، قبل أيام، عن قائمة العنابي المشاركة في بطولة "كوبا أميركا"، وضمت 28 لاعباً.
وتقام بطولة "كوبا أمريكا" بمشاركة 12 منتخبا، في حين أقيمت بطولة استثنائية، في الولايات المتحدة، بمشاركة 16 منتخبا بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الاتحاد القاري للعبة.
وتوج المنتخب القطري ببطولة "كأس الأمم الآسيوية 2019"، التي أقيمت في الإمارات، لأول مرة في تاريخه، في مطلع شباط/فبراير الماضي؛ وذلك عقب فوزه على نظيره الياباني في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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