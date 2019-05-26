لقطة محرجة لميسي في نهائي كأس إسبانيا (فيديو)

شهد نهائي كأس إسبانيا بين برشلونة وفالنسيا، تألق لاعب خط الوسط فرانسيس كوكولين، الذي كان بطلا للقطة محرجة تعرض لها ليونيل ميسي.

وفي الدقيقة 92 استحوذ كوكولين على الكرة ومررها بين قدمي ميسي قبل أن يسقطه أرضا.

I could watch this a 1000 times. Coquelin gets the ball in the 92nd minute, surrounded by 4 barca players but he casually nutmegs Messi before flooring and keeping possession. pic.twitter.com/BwnQVyvaOh — AA (@thatfootylife_) May 25, 2019

وخسر برشلونة أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف، مكتفيا بالخروج هذا الموسم بلقبي الدوري والسوبر الإسبانيين فقط.

أحرز فالنسيا الهدف الأول في الدقيقة 21 بواسطة اللاعب كيفين غاميرو، وأعقبه بالهدف الثاني في الدقيقة 33، قبل أن يحرز ميسي هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 73 من المباراة.