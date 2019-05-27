الزمالك بطلا للكونفيدرالية الأفريقية

وفاز الزمالك بهدف وحيد في لقاء الإياب، أحرزه محمود علاء في الدقيقة 55 من زمن المباراة.
#الزمالك المصري بطلًا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بعد فوزه بالركلات الترجيحية..#الزمالك_نهضة_بركان pic.twitter.com/zXKsT0G27U— وطني الرياضي (@watani_sport) May 26, 2019
وكان الزمالك قد خسر مباراة الذهاب في المغرب بلاشيء مقابل هدف لنهضة بركان.
هدف ⚽️ محمود علاء يعلن عن الأسبقية للفارس الأبيض من ركلة جزاء ويشعل المدرجات🔥
الزمالك 1 نهضة بركان 0 #CAFCC #CAFCCFinal pic.twitter.com/U1SG45s8Ry— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 26, 2019
الفارس الأبيض يحسمها في ركلات الترجيح (ثاني فريق مصري يتوج ببطولة الكونفدرالية) ويتوج بلقب #كأس_الاتحاد_الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه!#CAFCC #CAFCCFinal pic.twitter.com/owqKvzEj0O— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 26, 2019
وفاز الزمالك باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وهو أيضا أول لقب له منذ تتويجه باللقب الخامس ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
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