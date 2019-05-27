بالفيديو... مرتضى منصور يعلن رحيل جروس عن تدريب الزمالك

أكد رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، أن مدرب الفريق كريستيان جروس، لن يستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الزمالك خلال مقابلة قصيرة على قناة "تايم سبورت" المصرية: "عقد جروس انتهى ولن يستمر مع الفريق".



© AP Photo / Ahmed Gamil بالفيديو... أهداف وركلات ترجيح مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

وبسؤاله عن استمرار المدرب السويسري جروس حتى انتهاء الدوري الممتاز، أجاب: "عقده انتهى.. هل يريد أن يصيبني بالضغط والسكر"، وفقا لموقع " الوطن سبورت ".

واختتم مرتضى: "بإذن الله سنجتمع غدا لتحديد ما الذي سيحدث".

وتوج نادي الزمالك المصري ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز بركلات الترجيح على نظيره المغربي نهضة بركان بنتيجة (5-3)، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

فاز الزمالك في مباراة الإياب بهدف نظيف من ضربة جزاء أحرزها محمود علاء في الدقيقة 55.

كان الزمالك خسر مباراة الذهاب أمام نهضة بركان بهدف نظيف، لتحتكم المباراة إلى ركلات الترجيح بعد التعادل ذهابا وإيابا (1-1).

الزمالك اليوم | مرتضى منصور: "جروس" قصته انتهت مع الزمالك وأول رد فعل بعد الفوز بالكونفدرالية https://t.co/1ihUT152ox — نصر بشير (@LWoP3xjCIL3k886) ٢٧ مايو ٢٠١٩

استطاع الزمالك أن يفوز بركلات الترجيح بنتيجة (5-3) بعدما أهدر بركان الركلة الأولى كما أنه لم يسدد الخامسة.

وحقق الزمالك أول لقب قاري كبير منذ فوزه بلقبه الخامس والأخير في دوري أبطال أفريقيا عام 2002.