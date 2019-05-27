ملياردير إماراتي يشتري نادي نيوكاسل الإنجليزي

قالت وسائل إعلام إنجليزية، صادرة اليوم الإثنين، إن ملياردير إماراتيا اشترى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، من مالكه مايك آشلي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإنه في وقت متأخر من، يوم الأحد، توصل مايك آشلي مالك نيوكاسل لاتفاق لبيع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى الملياردير الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان مقابل 350 مليون جنيه إسترليني (445.24 مليون دولار).

ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية، تم توقيع العقود بين آشلي والشيخ خالد، وأُرسلت إلى رابطة الدوري الممتاز.

وحاول آشلي في الماضي بيع النادي الذي اشترى فيه حصة مسيطرة عام 2007.

Mike Ashley agrees to sell Newcastle for £350m | @justinallen1976 https://t.co/tvzAj5VNZa pic.twitter.com/mSNeUTIbml — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) ٢٦ مايو ٢٠١٩

وقال آشلي، الذي يمتلك شركة سبورتس ديركت البريطانية لبيع الملابس الرياضية بالتجزئة، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، إنه لم يتلق أي عروض مقبولة لشراء نيوكاسل بعد عام من وضع النادي للبيع رسميا، لكنه أبلغ سكاي نيوز في ديسمبر كانون الأول بأنه حقق تقدما جيدا في محادثات حول صفقة لبيع النادي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل سابقا، أن الشيخ خالد، وهو ابن عم الملياردير الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك مانشستر سيتي، فشل في مساعيه لشراء نادي ليفربول مقابل ملياري جنيه إسترليني العام الماضي، وفقا لرويترز.

والشيخ خالد هو مؤسس مجموعة بن زايد، وهي مجموعة رائدة في العديد من المجالات في الأسواق المحلية والدولية.

ولم يرد نيوكاسل يونايتد ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومجموعة بن زايد بعد على طلبات من رويترز للتعقيب على التقرير.