حكم مباراة بالدوري الفرنسي يوقف المباراة من أجل إفطار لاعب جزائري(فيديو)

حظيت لقطة في الدوري الفرنسي بكرة القدم بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال لقاء فريقي نيس وضيفه موناكو في الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري.

فبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فقد أوقف حكم المباراة رودي بوكييه، المباراة عند خروج الكرة للتماس ليسمح لنجم المنتخب الجزائري ولاعب نادي نيس، يوسف عطال، بالإفطار وكسر الصيام بعد وصول الوقت المحدد للإفطار بفرنسا.

Nice-Monaco: The referee stops play for a minute to let Youcef Atal drink water to break his fast 👏 (cc @DZfoot @bylka613_) #Ramadan pic.twitter.com/prmqlCNrsg — Walid Bylka Videos (@bylka613_vids) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وقام اللاعب الجزائري بشرب القليل من الماء في لقطة أثارت إعجاب الكثيرين.

يذكر بأن المباراة انتهت بفوز فريقي نيس بهدفين نظيفين على أرض ملعبهم "أليانز ريفييرا" بمدينة نيس.