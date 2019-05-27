المحمدي يقود أستون فيلا للفوز بـ "أغلى مباراة" والعودة للبريميرليغ (فيديو)

عاد فريق أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد 3 أعوام من سقوطه إلى الدرجة الأولى (الثانية فعليا)، بفوزه على دربي كاونتي 2-1 في المباراة النهائية للملحق التي أقيمت على ملعب ويمبلي اليوم الاثنين.

واحتفل فيلا بفوزه بـ "أغلى مباراة"، إذ أن مشاركته في دوري الأضواء ستدر عليه عائدات مالية تراوح بين 170 مليون جنيه استرليني (216 مليون دولار) كحد أدنى، و200 مليون جنيه (253 مليون دولار).

وافتتح أستون فيلا التسجيل عبر رأسية مهاجم منتخب هولندا أنور الغازي بعد تمريرة من المصري أحمد المحمدي في د (44)، وضاعف النتيجة عبر لاعب وسطه الاسكتلندي جون ماكغين د (59)، بينما قلص دربي كاونتي النتيجة عبر البديل جاك ماريوت في د (81).

جدير بالذكر أن آستون فيلا هبط إلى دوري الدرجة الأولى موسم 2015/2016 بعدما تذيل جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة.