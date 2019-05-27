"العهد" يتوج بكأس لبنان... وجمهوره على المدرجات: "الله سوريا بشار وبس" (فيديو)

فاز فريق "العهد" اللبناني ببطولة كأس لبنان لكرة القدم بعد فوزه على فريق "الأنصار" يوم السبت الماضي، فيما نشرت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر جمهور فريق "العهد" وهو يهتف للرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت المباراة النهائية لمسابقة كأس لبنان في كرة القدم، قد انتهت مساء أمس السبت بين "العهد" و"الأنصار" على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية بفوز فريق العهد بهدف مقابل لا شيء.

وأظهر فيديو انتشر على "فيسبوك" كيف بدأ جمهور فريق "العهد" بالهتاف للرئيس السوري بشار الأسد "الله سوريا بشار وبس".

وكان "العهد" قد احتفظ ببطولة الدوري بفارق 10 نقاط عن وصيفه "الأنصار".

وكانت مشاركة "العهد" الآسيوية قد رفعت من مستوى جاهزية الفريق فنيا، وبدنيا، مما ساهم في تحقيقه هذا الإنجاز المحلي.