الزمالك يرفض لعب مباراة السوبر الأفريقي في قطر

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن رئيس الزمالك مرتضى منصور طالب رئيس الاتحاد الافريقي أحمد أحمد، بعد لعب مباراة السوبر الأفريقي في دولة قطر، مثلما حدث في النسخة الماضية.

وجاء ذلك الطلب من رئيس الزمالك، بسبب الأزمة السياسية بين مصر وقطر، علاوة على رفضه مشاركة فريق اليد في بطولة العالم من قبل بسبب إقامتها في قطر، بحسب موقع "الوطن سبورت".

© AP Photo / Ahmed Gamil بالفيديو... أهداف وركلات ترجيح مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

وكان الزمالك توج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، أمس بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح 3/5، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بهدف دون رد أحرزه محمود علاء وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب.

يذكر أن الرجاء المغربي توج ببطولة السوبر الأفريقي الماضية، التي اقيمت في قطر، بعد الفوز على الترجي التونسي.

وينتظر الفريق الأبيض الفائز من لقاء العودة بين الترجي التونسي والوداد المغربي الذي يقام يوم الجمعة المقبلة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على الملعب الأوليمبي برادس، علما ان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل ١/١.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استضافة السوبر الأفريقي الموسم الماضى إلى قطر، إلا أن الأمر لن يتكرر هذا الموسم بسبب المقاطعة العربية من دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين لها، وفقا لصحيفة "الجمهورية".