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13:27 28 مايو/ أيار 2019
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    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

    صحيفة: محادثات قطرية هي الأولى من نوعها عقب خطوة إماراتية مماثلة

    © REUTERS / HANDOUT
    رياضة
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    كشفت صحيفة بريطانية عن محادثات قطرية، هي الأولى من نوعها، وذلك عقب ساعات من الإعلان عن خطوة إماراتية مماثلة.

    تجري مجموعة استثمارية قطرية، تمتلك نادي باريس سان-جيرمان الفرنسي، محادثات لشراء أسهم في نادي ليدز يونياتيد الإنجليزي، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز.

    وقالت الصحيفة إن "أناسا على علم بالمفاوضات" كشفوا لها أن مجموعة (قطر للاستثمارات الرياضية)، التي أسسها أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، تجري منذ عدة أشهر محادثات مع أندريا رادريزاني، المالك الإيطالي لنادي الدرجة الثانية، لشرائه.

    فوز فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس الرابطة الفرنسية، للمرة الثامنة في تاريخه
    © REUTERS / REGIS DUVIGNAU
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    وقالت "فاينانشال تايمز" إن "المجموعة القطرية تريد دخول مجال كرة القدم الإنجليزية، ووقع اختيارها على ليدز".

    وأضافت أن قطر تتطلع إلى ذلك منذ عامين.

    وهناك مفاوضات جارية حاليا بين نادي ليدز يوناتيد، الذي يحتفل هذا العام بمرور 100 عام على تأسيسه، وستة مستثمرين آخرين، على الأقل، من بينهم المجموعة القطرية.

    وأظهرت قطر، الدولة الخليجية الغنية بالغاز، اهتماما كبيرا بكرة القدم، وفازت باستضافة مباريات كأس العالم في عام 2022.

    كما أنها استثمرت بشدة في نادي باريس سان-جيرمان، وتعاقدت مع عدد من نجوم الكرة المرموقين، من بينهم، نيمار، أغلى لاعب في العالم، وتحاول أن تجعل أبطال الدوري الفرنسي ملوك أوروبا.

    وأشار تقرير الصحيفة إلى أن المحادثات كانت علقت انتظارا لارتقاء النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة المدرب مارسيلو بيلسا.

    ولكنها استؤنفت مرة أخرى عقب خروج ليدز خاسرا هذا الشهر على أمام نادي داربي كونتي.

    وكانت صحيفة "نيوكاسل كرونيكال" ذكرت، أمس الاثنين، أن الملياردير الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان قال إنه توصل لاتفاق مع مايك آشلي مالك نادي نيوكاسل يونايتد لشراء النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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    © REUTERS / TOBY MELVILLE
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    وأضافت الصحيفة أنها تلقت اتصالا من ممثلي الشيخ خالد بن زايد الذي أرسل لهم بيانا بشأن التقارير التي تشير لاحتمال إبرام الصفقة.

    وجاء في البيان: "يمكننا أن نؤكد أن ممثلين عن سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان يجرون مفاوضات مع مايك آشلي وفريق عمله بشأن عرض مقدم لشراء نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.

    "نتشرف أن تتاح لنا فرصة مواصلة البناء على الدعم القوي وتاريخ النادي وتقاليده".

    وأضاف البيان: "وافقنا على الشروط ونعمل بجد لإتمام الصفقة في أقرب فرصة".

    وقالت الصحيفة إن نيوكاسل أكد لها على جدية المفاوضات.

    وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة ربما تصل إلى 350 مليون جنيه استرليني (445.66 مليون دولار).

    ولم يرد نيوكاسل يونايتد والشيخ خالد على الفور على طلبات من "رويترز" للتعقيب.

    وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، سابقا، أن الشيخ خالد، وهو ابن عم الملياردير الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك مانشستر سيتي، فشل في مساعيه لشراء نادي ليفربول مقابل ملياري جنيه استرليني العام الماضي.

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