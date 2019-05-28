كلوب عن صيام صلاح وماني في نهائي دوري أبطال أوروبا: هناك أمور أهم

تحدث يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن احتمالية صيام نجمي فريقه محمد صلاح، وساديو ماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبر السبت المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي دوري الأبطال: "في هذه الحياة، هناك أمور كثير أهم من كرة القدم".

وتابع: "ليس لدي أي مشكلة مع صيام لاعبي فريقي، احترم دينهم لقد كانوا دائما رائعين، وكانوا يقدمون الأفضل على الميدان سواء كانوا صائمين أم لا".

ومضى: "هناك أيام يأتي فيها ساديو ماني أو محمد صلاح متأخرين لحجرة الملابس، لأنهم كانوا يصلون، وأنا احترم ذلك وليس لدي مشكلة معه".

وتحدث كلوب أيضا عن احتمالية لحاق ضلع الهجوم الثالث للريدز، روبرتو فرمينيو بنهائي دوري الأبطال، قال: "أتوقع أن يكون فرمينيو متاحا وجاهزا لمباراة توتنهام".

LIVE with Jürgen Klopp to preview Saturday's Champions League final against Tottenham… https://t.co/LaT8nBe6m6 — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2019

وكان فرمينيو قد غاب عن لقاء إياب نصف النهائي أمام برشلونة بسبب إصابة في الفخذ، لكنه عاد إلى التدريبات التي يجريها الفرق في مدريد استعدادا لنهائي الأبطال.

وقال كلوب: "بوبي، كان جزءا من التدريب الأسبوع الماضي، وكل شيء على ما يرام، وأعتقد سيكون جاهزا يوم السبت".

وعن المباراة قال مدرب ليفربول: "كلنا متحمسون للغاية لأن الفرصة سنحت لنا مرة أخرى، وأعتقد أننا تعلمنا الدرس، فالأمر الآن يتعلق بالسيطرة على عواطفنا".

وتابع: "تلك المباراة عنوانها الإثارة البحتة، ونحن نتطلع إليها".

وكشف كلوب أن الريدز سيفقدوا في تلك المواجهة خدمات لاعب خط الوسط الغيني، نابي كيتا، الذي لم يتعافى بعد من إصابة في الفخذ. وعلق على وصف أحد الصحفيين بأن خوضه اثنين من نهائي دوري أبطال أوروبا بأنها أكبر لحظة في حياته المهنية، قائلا: "كانت أكبر لحظة في مسيرتي في عام 2004 عندما تمكنت من الصعود بماينز إلى الدوري الألماني"

وحقق ليفربول انتصارا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، في معقل الريدز "آنفيلد"، ليؤمن عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا، وتأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، ليلاقي توتنهام الإنجليزي.

يذكر أن ليفربول يمتلك في جعبته خمسة ألقاب دوري أبطال.